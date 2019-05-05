اونلاين | won رابط HD مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وهيديرسفيلد تاون بث مباشر 5-5-2019 الدوري الانجليزي

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موعد مباراة مانشستر يونايتد وهيديرسفيلد تاون اليوم

البطولة : الدوري الانجليزي

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القنوات : بي ان سبورت 2

المعلق : خليل البلوشي

الساعة : 3:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 4:00 مساء بتوقيت السعودية