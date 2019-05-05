انت الان تتابع الزمالك والنجم الساحلي.. من يتأهل للنهائي الإفريقي؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٥ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٣ ص

الزمالك والنجم

يستضيف الملعب الأولمبي بمدينة سوسة التونسية، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجم التونسي، أمام ضيفه الزمالك، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، ضمن إياب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، وانتهى لقاء الذهاب الذي أقيم بملعب برج العرب بالإسكندرية، يوم الأحد الماضي، بفوز الفريق المصري بهدف نظيف، سجله محمود عبد المنعم (كهربا)، ويحتاج الفريق الأبيض إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة من أجل التأهل للمباراة النهائية، ومواجهة الفائز من فريقي نهضة البركان المغربي والصفاقسي التونسي.

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الزمالك يبحث اليوم عن بطاقة التأهل للمباراة النهائية، لأول مرة في تاريخه، بتحقيق نتيجة إيجابية، ولكن يخشي الفريق من عقدة النهائيات في الكونفيدرالية، خاصة وأن آخر زيارة له في سوسة، كانت أمام النجم الساحلي في نفس الدور عام 2015، وانتهت بخسارته بخماسية مقابل هدف، وودع البطولة من الدور نصف النهائي. في