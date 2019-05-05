اخبار الرياضه

برشلونة يستعد لخطف مهاجم أرسنال في الميركاتو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

انت الان تتابع يستعد لخطف مهاجم أرسنال في الميركاتو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٥ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٤٥ م

أرسنال

أرسنال

قدم النجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت مستويات طيبة برفقة أرسنال هذا الموسم، وذلك بعدما نجح في تسجيل 13 هدفًا وصناعة 8 أخرى في ، وتوج المهاجم الفرنسي بلقب لاعب الموسم في أرسنال الأسبوع الماضي، ومع ذلك قد يكون هذا الموسم هو الأخير له برفقة الفريق اللندني في ظل اهتمام برشلونة بالحصول على خدماته بحسب موقع "فور فور تو"، ويضع العملاق الكتالوني اسم لاكازيت بين قائمة اللاعبين الذين يرغب في ضمهم الصيف المقبل، في ظل رغبة مدرب الفريق إيرنيستو فالفيردي في تدعيم صفوف الفريق وخاصة في الجانب الهجومي.

Advertisements

ويأمل برشلونة في إقناع أرسنال بالتخلي عن خدمات لاكازيت مقابل 70 مليون جنيه إسترليني، إلا أن مدرب أرسنال أوناي إيمري سيحرص على الإبقاء على أحد نجوم الفريق، ولكن من شأن تقدم برشلونة بعرض كبير أن يقنع إدارة المدفعجية بالسماح للمهاجم الفرنسي بالرحيل. يذكر أن أرسنال يستعد اليوم لمواجهة برايتون في حملته

ويأمل برشلونة في إقناع أرسنال بالتخلي عن خدمات لاكازيت مقابل 70 مليون جنيه إسترليني، إلا أن مدرب أرسنال أوناي إيمري سيحرص على الإبقاء على أحد نجوم الفريق، ولكن من شأن تقدم برشلونة بعرض كبير أن يقنع إدارة المدفعجية بالسماح للمهاجم الفرنسي بالرحيل.

يذكر أن أرسنال يستعد اليوم لمواجهة برايتون في حملته لإنهاء الموسم في المراكز الأربعة الأولى من أجل التأهل إلى الموسم المقبل، وذلك قبل جولتين من نهاية الدوري الإنجليزي.

وتألق لاكازيت بشدة يوم الخميس الماضي وسجل هدفين في فوز أرسنال بنتيجة 3-1 على فالنسيا في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي الذي أقيم على ملعب الإمارات، ليضع المدفعجية قدمًا في نهائي البطولة، حيث سيواجه الفائز من مباراة مواطنه ونظيره الألماني إينتراخت فرانكفورت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يستعد لخطف مهاجم أرسنال في الميركاتو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا