برشلونة يستعد لخطف مهاجم أرسنال في الميركاتو

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٠٥ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٤٥ م
أرسنال
قدم النجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت مستويات طيبة برفقة أرسنال هذا الموسم، وذلك بعدما نجح في تسجيل 13 هدفًا وصناعة 8 أخرى في الدوري الإنجليزي، وتوج المهاجم الفرنسي بلقب لاعب الموسم في أرسنال الأسبوع الماضي، ومع ذلك قد يكون هذا الموسم هو الأخير له برفقة الفريق اللندني في ظل اهتمام برشلونة بالحصول على خدماته بحسب موقع "فور فور تو"، ويضع العملاق الكتالوني اسم لاكازيت بين قائمة اللاعبين الذين يرغب في ضمهم الصيف المقبل، في ظل رغبة مدرب الفريق إيرنيستو فالفيردي في تدعيم صفوف الفريق وخاصة في الجانب الهجومي.
ويأمل برشلونة في إقناع أرسنال بالتخلي عن خدمات لاكازيت مقابل 70 مليون جنيه إسترليني، إلا أن مدرب أرسنال أوناي إيمري سيحرص على الإبقاء على أحد نجوم الفريق، ولكن من شأن تقدم برشلونة بعرض كبير أن يقنع إدارة المدفعجية بالسماح للمهاجم الفرنسي بالرحيل. يذكر أن أرسنال يستعد اليوم لمواجهة برايتون في حملته
يذكر أن أرسنال يستعد اليوم لمواجهة برايتون في حملته لإنهاء الموسم في المراكز الأربعة الأولى من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك قبل جولتين من نهاية الدوري الإنجليزي.
وتألق لاكازيت بشدة يوم الخميس الماضي وسجل هدفين في فوز أرسنال بنتيجة 3-1 على فالنسيا في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي الذي أقيم على ملعب الإمارات، ليضع المدفعجية قدمًا في نهائي البطولة، حيث سيواجه الفائز من مباراة مواطنه تشيلسي ونظيره الألماني إينتراخت فرانكفورت.
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