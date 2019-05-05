انت الان تتابع برشلونة يستعد لخطف مهاجم أرسنال في الميركاتو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٥ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٤٥ م

أرسنال

قدم النجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت مستويات طيبة برفقة أرسنال هذا الموسم، وذلك بعدما نجح في تسجيل 13 هدفًا وصناعة 8 أخرى في الدوري الإنجليزي، وتوج المهاجم الفرنسي بلقب لاعب الموسم في أرسنال الأسبوع الماضي، ومع ذلك قد يكون هذا الموسم هو الأخير له برفقة الفريق اللندني في ظل اهتمام برشلونة بالحصول على خدماته بحسب موقع "فور فور تو"، ويضع العملاق الكتالوني اسم لاكازيت بين قائمة اللاعبين الذين يرغب في ضمهم الصيف المقبل، في ظل رغبة مدرب الفريق إيرنيستو فالفيردي في تدعيم صفوف الفريق وخاصة في الجانب الهجومي.

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ويأمل برشلونة في إقناع أرسنال بالتخلي عن خدمات لاكازيت مقابل 70 مليون جنيه إسترليني، إلا أن مدرب أرسنال أوناي إيمري سيحرص على الإبقاء على أحد نجوم الفريق، ولكن من شأن تقدم برشلونة بعرض كبير أن يقنع إدارة المدفعجية بالسماح للمهاجم الفرنسي بالرحيل. يذكر أن أرسنال يستعد اليوم لمواجهة برايتون في حملته