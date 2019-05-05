انت الان تتابع المنتخب يكشف لـ«التحرير» آخر تطورات إصابة محمد صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٥ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م

محمد صلاح

أكد المهندس إيهاب لهيطة، مدير منتخب مصر، أن الدولي محمد صلاح، نجم منتخب الفراعنة، وفريق ليفربول الإنجليزي، بحالة جيدة، وقال لهيطة في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الأحد، إن محمد صلاح فقد الوعي للحظات نتيجة ارتجاج بسيط في المخ، في أثناء مباراة فريقه الريدز أمام نظيره نيوكاسل يونايتد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب «سانت جيمس بارك»، ضمن منافسات الجولة الـ37 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، التي حسمها الريدز بنتيجة (3-2).

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وأكد مدير المنتخب الوطني أن محمد صلاح من المقرر أن يخضع لبعض الفحوصات، لكنه لا يعاني من إصابة مقلقة، وجاهز للمشاركة مع الفراعنة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والتي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين. وتعرض «مومو» لإصابة قوية في الشوط الثاني من مباراة فريقه الريدز أمام نيوكاسل،