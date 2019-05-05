المنتخب يكشف لـ«التحرير» آخر تطورات إصابة محمد صلاح

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٠٥ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٤٩ م
محمد صلاح
أكد المهندس إيهاب لهيطة، مدير منتخب مصر، أن الدولي محمد صلاح، نجم منتخب الفراعنة، وفريق ليفربول الإنجليزي، بحالة جيدة، وقال لهيطة في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الأحد، إن محمد صلاح فقد الوعي للحظات نتيجة ارتجاج بسيط في المخ، في أثناء مباراة فريقه الريدز أمام نظيره نيوكاسل يونايتد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب «سانت جيمس بارك»، ضمن منافسات الجولة الـ37 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، التي حسمها الريدز بنتيجة (3-2).
وأكد مدير المنتخب الوطني أن محمد صلاح من المقرر أن يخضع لبعض الفحوصات، لكنه لا يعاني من إصابة مقلقة، وجاهز للمشاركة مع الفراعنة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والتي تستضيفها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين. وتعرض «مومو» لإصابة قوية في الشوط الثاني من مباراة فريقه الريدز أمام نيوكاسل،
وتعرض «مومو» لإصابة قوية في الشوط الثاني من مباراة فريقه الريدز أمام نيوكاسل، في الرأس بعد تدخله مع حارس نيوكاسل وسقوطه على الأرض فاقدًا الوعي، لتحوم الشكوك حول لحاقه بموقعة برشلونة في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.
ويتصدر محمد صلاح قائمة الهدافين هذا الموسم في الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفًا، متفوقًا على كل من زميله في ليفربول النجم السنغالي ساديو ماني ومهاجم مانشستر سيتي الأرجنتيني سيرجيو أجويرو اللذين يملكان في رصيدهما 20 هدفًا في المركز الثاني.
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