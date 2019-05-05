بيراميدز يستهدف الحفاظ على صدارة الدوري أمام المصري

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تحرير:أحمد ثروت ٠٥ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٤٦ م
بيراميدز
يلتقى فريق بيراميدز، نظيره المصري البورسعيدي، في الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد، على ملعب الجيش بالسويس، وذلك ضمن منافسات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز، حيث يقود المباراة تحكيميًا طاقم حكام روماني بقيادة سباستيان كونستانتين، ويعاونه كل من فلاديمير أوزريك والكسندر سيراي وفيسينيك هوارتيو حكما رابعا، ويمتلك بيراميدز 64 نقطة بالمركز الأول بجدول الدوري بعدما خاض 30 مباراة، بينما يحتل الفريق البورسعيدي 47 نقطة فى المركز الرابع بعدما خاض 30 لقاء من عمر المسابقة.
ويسعى الأرجنتينى رامون دياز المدير الفني لبيراميدز، لحصد المزيد من النقاط لمواصلة تمركزه في المركز الأول من جدول الدوري، بعدما تعادل إيجابيًا في مباراته الأخيرة أمام فريق مصر للمقاصة بالجولة 31 بالدوري. ويطمح إيهاب جلال المدير الفني للمصرى بالفوز وحصد الثلاث نقاط وحسم المركز الرابع بجدول الدوري، والابتعاد
ويسعى الأرجنتينى رامون دياز المدير الفني لبيراميدز، لحصد المزيد من النقاط لمواصلة تمركزه في المركز الأول من جدول الدوري، بعدما تعادل إيجابيًا في مباراته الأخيرة أمام فريق مصر للمقاصة بالجولة 31 بالدوري.
ويطمح إيهاب جلال المدير الفني للمصرى بالفوز وحصد الثلاث نقاط وحسم المركز الرابع بجدول الدوري، والابتعاد عن أقرب منافسيه المقاولون العرب صاحب المركز الخامس، حيث شدد على لاعبيه التركيز فى المباراة من بدايتها وحتى النهاية وعدم التفريط فى أى كرة.
وانتهى لقاء الدور الأول بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بنتيجة (3-3) في المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الممتاز.
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