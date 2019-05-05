انت الان تتابع ريبيري يضع حدا لمسيرة 12 عامًا مع بايرن ميونخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٥ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢١ م

فرانك ريبيري

قرر النجم الفرنسي فرانك ريبيري الرحيل عن صفوف بايرن ميونخ هذا الصيف عند انتهاء تعاقده، ليضع بالتالي حدا لمسيرته مع العملاق البافاري التي استمرت لـ12 عامًا، نجح خلالها في تسجيل 123 هدفًا في 422 مباراة خاضها مع البايرن في جميع المسابقات منذ أن انتقل إليه في عام 2007 قادمًا من صفوف مارسيليا الفرنسي، وفي تلك الفترة توج النجم الفرنسي بـ21 لقبًا مع بايرن ميونخ، من بينها 8 ألقاب في الدوري الألماني ولقب وحيد في دوري أبطال أوروبا موسم 2012- 2013، وبالتالي سيرحل ريبيري برفقة النجم الهولندي أريين روبين بعد أن شكلا حقبة ذهبية للبايرن في العقد الأخير.

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وقال ريبيري حسبما نقل الموقع الرسمي لبايرن ميونخ: "عندما أتيت إلى البايرن، كان ذلك حلمًا يتحقق بالنسبة لي، ليس من السهل الوداع، ولكن علينا أن لا ننسى ما حققناه معًا، فزنا بالكثير معًا، أكثر من 20 لقبًا". أما رئيس بايرن ميونخ، كارل هاينز رومينيجه فقال: "ريبيري وروبين لاعبان عظيمان، ويدين بايرن للكثير