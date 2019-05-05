انت الان تتابع وجع قلبنا..ماذا قال نجوم الرياضة عن إصابة محمد صلاح؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ٠٥ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٢ ص

محمد صلاح

دعم عدد من نجوم الرياضة، الدولي محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وفريق ليفربول الإنجليزي، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها في الرأس عقب اصطدامه بحارس نيوكاسل دوبرافكا في الدقيقة 72 من عمر مباراة الريدز ونظيره نيوكاسل أمس السبت، والتي أقيمت على ملعب استاد سانت جيمس بارك، ضمن مواجهات الجولة السابعة والثلاثين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث لم يتأكد حتى الآن من لحاق الفرعون المصري بمباراة برشلونة، التي ستقام يوم الثلاثاء المقبل في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ألف سلامة عليك ياصلاح — Hassan Mestikawi (@hmestikawi) May 4, 2019 الف سلامة عليك يا عالمي إن شاء الله بسيطة دموعك غالية علينا @MoSalah pic.twitter.com/z7BXM7io0I — Ahmed Hamoudi (@Hamoudi) May 4, 2019 الف سلامه عليك يا صلاح ....ان شاء الله بسيطه الأصابه وتكون بخير وعافيه يا بطل [email protected]