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وجع قلبنا..ماذا قال نجوم الرياضة عن إصابة محمد صلاح؟

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تحرير:أحمد ثروت ٠٥ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٢ ص

محمد صلاح

محمد صلاح

دعم عدد من نجوم الرياضة، الدولي محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وفريق الإنجليزي، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها في الرأس عقب اصطدامه بحارس نيوكاسل دوبرافكا في الدقيقة 72 من عمر مباراة الريدز ونظيره نيوكاسل أمس السبت، والتي أقيمت على ملعب استاد سانت جيمس بارك، ضمن مواجهات الجولة السابعة والثلاثين من منافسات الممتاز، حيث لم يتأكد حتى الآن من لحاق الفرعون المصري بمباراة ، التي ستقام يوم الثلاثاء المقبل في إياب دور نصف نهائي .

ألف سلامة عليك ياصلاح — Hassan Mestikawi (@hmestikawi) May 4, 2019 الف سلامة عليك يا عالمي إن شاء الله بسيطة دموعك غالية علينا @MoSalah pic.twitter.com/z7BXM7io0I — Ahmed Hamoudi (@Hamoudi) May 4, 2019 الف سلامه عليك يا صلاح ....ان شاء الله بسيطه الأصابه وتكون بخير وعافيه يا بطل [email protected]

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