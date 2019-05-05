هدف محمد صلاح يعزز آماله في التتويج بالحذاء الذهبي

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٠٥ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ م
محمد صلاح
نجح الدولي محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وليفربول الإنجليزي، في تسجيل الهدف الثاني لفريقه في شباك نيوكاسل يونايتد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، بملعب «سانت جيمس بارك»، ضمن منافسات الجولة الـ37 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، التي حسمها الريدز بنتيجة (3-2)، ليعزز آماله في التتويج بلقب الحذاء الذهبي، للموسم الثاني على التوالي، ولكنه تعرض لإصابة قوية في الشوط الثاني في الرأس بعد تدخله مع حارس نيوكاسل وسقوطه على الأرض فاقدًا الوعي، لتحوم الشكوك حول لحاقه بموقعة برشلونة في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.
هدف محمد صلاح ويتصدر محمد صلاح قائمة الهدافين هذا الموسم في الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفًا، متفوقًا على كل من زميله في ليفربول النجم السنغالي ساديو ماني ومهاجم مانشستر سيتي الأرجنتيني سيرجيو أجويرو اللذين يملكان في رصيدهما 20 هدفًا في المركز الثاني. ويحتل المهاجم الجابوني لفريق أرسنال بيير إيمريك
ويحتل المهاجم الجابوني لفريق أرسنال بيير إيمريك أوباميانج المركز الثالث في سباق الهدافين برصيد 19 هدفًا، متفوقًا على مهاجم ليستر سيتي الإنجليزي الذي سجل 18 هدفًا.
وهناك اثنان من اللاعبين سجلا 17 هدفًا هما هاري كين مهاجم توتنهام إضافة إلى رحيم سترلينج جناح مانشستر سيتي.
يذكر أن صلاح توج بلقب هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي برصيد 32 هدفًا، وهو رقم قياسي في موسم واحد بالبريميرليج يتألف من 38 مباراة.
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