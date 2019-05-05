شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي راحة من التدريبات غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غد الإثنين. ويستأنف الأهلي تدريباته في العاشرة مساء بعد غدٍ الثلاثاء؛ استعدادا لمواجهة سموحة المقرر لها السبت القادم. يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة النجوم في السابعة مساء اليوم الأحد على ملعب بتروسبورت، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

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