شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج الزمالك في الساعات الأخيرة قبل مواجهة النجم الساحلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامج الفريق، اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي، والمقرر لها في التاسعة مساءً على الملعب الأوليمبي بسوسة في تونس، بإياب نصف نهائي البطولة الكونفيدرالية.

ويخوض الفريق مرانًا خفيفًا في حديقة الفندق في الواحدة والنصف ظهرًا، على أن يتناول اللاعبون وجبة الغذاء في الثانية والنصف.

ويلقي المدير الفني محاضرة فنية على اللاعبين في السادسة والنصف مساءً، بعدها يتحرك الفريق نحو ملعب المباراة في السابعة مساءً.