شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطلب تقريرًا طبيًا من ليفربول بشأن محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، المشرف العام على المنتخب الوطني، بفتح قناة اتصال دائمة مع نجم المنتخب ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح للوقوف على حالته وطمأنة محبيه من جماهير الكرة المصرية، وضرورة مده بالدعم المعنوي المطلوب في هذه المرحلة الحساسة من الموسم الكروي.

كما طلب أبوريدة، من محمد أبوالعلا طبيب المنتخب، تقديم تقرير عن حالة صلاح من خلال تواصله مع الجهاز الطبي لنادي ليفربول.

جاء ذلك بعد الاطمئنان على حالة نجم مصر مساء أمس، وقدرته على مواصلة موسمه المتميز، بعد أن خرج مصابا خلال مباراة ناديه أمام نيوكاسل في الدوري الانجليزي.