شكرا لقرائتكم خبر عن رد فعل الصحف الإنجليزية على إصابة محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
تصدر فوز فريق ليفربول الصعب خارج ملعبه على فريق نيوكاسل 3-2 في الأسبوع قبل الأخير للدوري الإنجليزي الممتاز، في لقاء شهد تسجيل نجم منتخب مصر وجناح ليفربول محمد صلاح لهدف وتعرضه لإصابة بالرأس وخروجه على نقالة، عناوين الصحف الإنجليزية الصادرة اليوم الأحد.
وبهذا الفوز استعاد ليفربول الصدارة برصيد 94 نقطة بفارق نقطتين عن حامل اللقب مانشستر سيتي، الذي يخوض مباراته مساء الاثنين على ملعبه أمام ليستر سيتى.
وذكرت صحيفة «تيليجراف» في عنوانها الرئيسي: «السباق يتواصل»، وتابعت: «أوريجي يفوز لليفربول بالمباراة في الوقت القاتل ليستمر الضغط على مانشستر سيتي في أعظم معركة على اللقب».
من ناحيتها، قالت صحيفة «ديلي إكسبرس» في عنوانها: «أوه مو ليس مرة أخرى»، في إشارة إلى إصابة صلاح، وأضافت: «ليفربول يتمسك بسباق اللقب بعدما تم نقل صلاح خارجً الملعب».
وسارت صحيفة «ديلي ستار» على نفس النهج قائلة: «ضربة قاضية مؤلمة»، وأضافت: «البديل أوريجي ينقذ أحلام كلوب باللقب، ومخاوف بشأن مو بعد ضربة قاضية مؤلمة».
وخرجت صحيفة «ديلي ميل» تعليقا على اللقاء قائلة: «هدف الفوز المتأخر لأوريجي يعني أن سباق اللقب المدهش سيتواصل للأسبوع الأخير، والآن ليفربول يحتاج مدربه السابق (ومدرب ليستر الحالي بريندان) رودجرز لإسداء خدمة له أمام السيتي».
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