شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة النجوم والأهلي.. والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجوم نظيره الأهلي،على ملعب بتروسبورت، في المباراة المؤجلة من الجولة 29 لمسابقة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.
تنطلق المباراة في السابعة مساء اليوم الأحد، على ملعب بتروسبورت، ويديرها تحكيميًا محمد الحنفي، ويعاونه سمير جمال ومحمود رضا، ومحمد الجلاوي حكمًا رابعًا، ومحمود دسوقي ومحمد عباس قابيل حكمًا خامسًا، وتنقل المباراة عبر قنوات النيل للرياضة، وأون سبورت.
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