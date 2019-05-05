شكرا لقرائتكم خبر عن «أخضر الكاراتيه» الـ15 عالمياً والـ4 آسيوياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

شهد التصنيف العالمي الأخير للاتحاد الدولي للكاراتيه لشهر أبريل، وجود المنتخب السعودي في المركز الـ15 عالميا بعد أن حقق 19635 نقطة، حيث يأتي الأخضر في المركز الرابع على الصعيد الآسيوي والمركز الثاني على الصعيد العربي.

وعلى مستوى اللاعبين، تصدر عدد من نجوم المنتخب السعودي للكاراتيه التصنيف الشهري الذي يصدره الاتحاد الدولي للكاراتيه نهاية كل شهر ميلادي، وشهد التصنيف العالمي للكاراتيه لشهر أبريل تصدر البطل السعودي محمد عسيري تصنيف اللاعبين في منافسات القتال تحت وزن 61 كغم لدرجة الشباب بـ1897.5 نقطة

كما كشف تصنيف الاتحاد الدولي للكاراتيه تصدر اللاعب السعودي سلطان الزهراني منافسات القتال تحت وزن 67 كغم لدرجة الأولمبي بـ1612 نقطة، فيما حل اللاعب عمر العازمي في المركز الثالث في تصنيف اللاعبين في منافسات القتال تحت وزن 84 كغم لدرجة الأولمبي، فيما احتل محمد القرني المركز الثالث في منافسات القتال تحت وزن 76 كغم لدرجة الشباب.

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