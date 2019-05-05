ماذا سيفعل لاعبو الزمالك فى الساعات الأخيرة قبل مواجهة النجم الساحلى؟...

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جدة - عمرو شويل السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك أعلن عن برنامج الفريق اليوم، استعدادا لمواجهة النجم الساحلى فى التاسعة مساء على الملعب الأولمبى بمدينة سوسة فى تونس بإياب نصف نهائى البطولة الكونفدرالية. ويخوض الزمالك مرانا خفيفا فى حديقة الفندق فى الواحدة والنصف ظهرا، وبعدها يتناول اللاعبون وجبة الغذاء فى الثانية والنصف عصرا. ثم يلقى المدير الفنى محاضرة فنية على اللاعبين فى الساعة السادسة والنصف مساء، وبعدها يتحرك الفريق نحو ملعب المباراة فى السابعة مساء.

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