هانى أبو ريدة يتابع إصابة صلاح ويطلب تقريرا طبيا مفصلا عن حالته...

جدة - عمرو شويل أمر المهندس هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم المشرف العام على المنتخب الوطنى، الجهاز الفنى للفريق بضرورة فتح قناة اتصال دائمة مع نجم المنتخب محمد صلاح للوقوف على حالته الصحية لطمأنة جماهير الكرة المصرية، ودعمه معنويا فى المرحلة الحاسمة من الموسم الكروى.

وطلب أبو ريدة من محمد أبو العلا طبيب المنتخب تقديم تقرير مفصل عن حالة صلاح من خلال تواصله مع الجهاز الطبى لنادى ليفربول.

واطمئن الجميع على حالة صلاح بقدرته على مواصلة موسمه المتميز، بعد أن خرج مصابا خلال مباراة نيوكاسل فى الدورى الإنجليزى واتلى انتهت بفوز ليفربول بنتبجة 3/2 واعتلاء صدارة الدورى الإنجليزى مؤقتا.