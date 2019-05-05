شكرا لقرائتكم خبر عن بريزنتيشن ترد على قرار مجلس الأهلى فى بيان رسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت شركة بريرنتيشن سبورتس، راعى الكرة المصرية، بياناً رسمياً فيما يتعلق بقرار مجلس إدارة النادى الأهلى بالأمس، والذى منع فيه مسئولو القلعة الحمراء الشركة من دخول المباريات المملوكة للنادى فى بطولة الدورى العام، بداية من مباراة الأهلى وسموحة .

وجاء بيان بريرنتيشن سبورتس كالتالى:

منذ بداية عمل شركة بريزنتيشن سبورتس فى السوق الرياضى المصرى وخلال الخمس مواسم الماضية، كانت الشركة السند والداعم الرئيسى لشركائها من الأندية والهيئات الرياضية الأخرى، وليس بغافل عن أحد مدى وحجم المساهمة الفعالة التى قامت بها شركة بريزنتيشن سبورتس فى دعم وتطوير وصناعة الرياضة بمصر.

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ومع بداية هذا الموسم 2018-2019، تعاقدت الشركة مع إحدى القنوات الفضائية لبيع الحقوق التليفزيونية للدورى المصرى الممتاز ولمدة 4 مواسم مقبلة، بمقابل مادى ضخم، وبناءً عليه قررت الشركة زيادة عقود الأندية بنسبة كبيرة وكانت أكبر من النسب المتعارف عليها إيماناً منا بحق الأندية فى زيادة عوائدها.

ولكن بعد مرور عدة أسابيع من بداية الدورى قامت القناة بسحب استثماراتها بل وصل الأمر لغلقها تماماً دون أدنى مسئولية للشركة عن ذلك، وبالتالى امتنعت عن سداد مستحقات الشركة مما سبب أزمة مالية كبيرة امتدت آثارها حتى الآن، ولكن بالرغم من هذا فقد وصلت الشركة بمستحقات الأندية إلى أكثر من 60% من قيمة عقودها هذا الموسم، وتحاول الشركة خلال الفترة المقبلة استكمال التزاماتها تجاه الجميع كعهدنا مع الأندية خلال المواسم السابقة.

وعليه فإن شركة بريزنتيشن سبورتس، تؤكد ثقتها المطلقة فى وقوف كافة شركائها من الأندية والمؤسسات إلى جانبها لتخطى تلك الآثار والظروف التى مر بها الاستثمار فى الوسط الرياضى المصري، وتعد جميع شركائها وجماهير الرياضة المصرية بأن الموسم المقبل، سيشهد استقرارا أكبر وطفرة غير مسبوقة بعد هذا الموسم الصعب بكافة ظروفه، وبما تعول عليه الشركة من نجاح منتظر كبير لكأس الأمم الإفريقية فى مصر، خاصة بعد حفل القرعة المبهر تحت سفح الأهرامات، الذى أشاد به العالم أجمع، وكان للشركة النصيب الأكبر فى تنظيمه.