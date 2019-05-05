شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشيش يخسر من أمريكا فى ربع نهائى كأس العالم بروسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر منتخب مصر لسلاح الشيش من نظيره الأمريكى بنتيجة 45 / 36 فى إطار ربع نهائى كأس العالم المقام فى روسيا بمنافسات الفرق. وتأهل منتخب سلاح الشيش إلى دور الـ8 بالفوز على بولندا بنتيجة 41 / 38 فى دور الـ 16. وكان منتخب مصر الشيش قد فاز على تايلاند 45 / 17 فى دور الـ 32، وسيلتقى أمريكا المصنف الأول على العالم فى دور ربع النهائى. ويضم المنتخب الثلاثى علاء أبو القاسم ومحمد حمزة ويوسف سناء، بينما يقود اللاعبين فنيا المدرب ماهر حمزة.

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