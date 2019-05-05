شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى والنجوم.. صافرة الحنفى "بشرة خير" للأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى مع النجوم فى السابعة مساء اليوم، بالمباراة المؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدورى.

وتم إسناد المباراة إلى طاقم تحكيمى بقيادة محمد الحنفى، ويعاونه كل من سمير جمال "مساعد أول"، محمود رضا "مساعد ثان" ومحمد الجلاوى "حكما رابعا"، وكل من محمود دسوقى و محمد عباس قابيل حكما خامسا.

وقبل مباراة اليوم نرصد تاريخ مواجهات الأهلى مع صافرة الحنفى والتى تعتبر الجماهير الحمراء "بشرة خير"، فى ظل الفوز الذى حققه الأحمر هذا الموسم خلال المباريات التى أدارها الحنفى.

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أدار محمد الحنفى 22 مباراة للأهلى، فاز الأحمر فى 14 وخسر فى 4 وتعادل مثلها.

شهد الموسم الجارى خوض الفريق الأحمر 3 مباريات مع صافرة الحنفى، أمام كل من وادى دجلة وفاز فيها الأهلى 1/0، وطلائع الجيش 2/0، والإنتاج الحربى 1/0.

28 بطاقة صفراء تلقاها لاعبو الأهلى من محمد الحنفى، بالإضافة إلى 8 ركلات جزاء.