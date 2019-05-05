شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ريدة يتابع محمد صلاح.. وتقرير طبى عن حالته والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه المهندس هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم المشرف العام على المنتخب الوطنى الجهاز الفنى للفريق بفتح قناة اتصال دائمة مع نجم المنتخب ونادى ليفربول الإنجليزى محمد صلاح، للوقوف على حالته وطمأنة محبيه من جماهير الكرة المصرية، وضرورة مده بالدعم المعنوى المطلوب فى هذه المرحلة المهمة من الموسم الكروى.
كما طلب أبو ريدة من محمد أبو العلا طبيب المنتخب تقديم تقرير عن حالة صلاح من خلال تواصله مع الجهاز الطبى لنادى ليفربول.
جاء ذلك بعد الاطمئنان على حالة نجم مصر مساء أمس وقدرته على مواصلة موسمه المتميز، بعدما خرج مصابا خلال مباراة فريقه أمام نيوكاسل فى الدورى الإنجليزى مساء أمس والتى فاز بها ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
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