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الأهلى يعفى عاشور ومحارب والشيخ وناصر ماهر من مران المستبعدين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتفى حسام عاشور لاعب النادى الأهلى بأداء تدريبات بدنية خفيفة فى الجيم، على هامش مران الغائبين صباح اليوم، وأوصى الجهاز الطبى باكتفاء عاشور اليوم بالتدريب فى الجيم فقط وعدم المشاركة فى تدريبات الكرة، التى أشرف عليها سباستيان المدرب المساعد بالجهاز الفنى للفريق، بسبب إصابته بنزلة برد.

وحصل إسلام محارب لاعب الأهلى على إذن من الجهاز الفنى بالغياب عن مران المستبعدين لارتباطه بأداء الامتحانات، كما منح الجهاز الطبى أحمد الشيخ راحة من تدريبات الغائبين بعد شكواه أمس من الإصابة بنزلة برد، حيث خضع اللاعب لفحص طبى، وحصل ناصر ماهر على إذن من الجهاز الفنى للفريق بالغياب عن المران لظروف خاصة.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجوم فى السابعة مساء اليوم الأحد على استاد بتروسبورت فى إطار مباريات الدورى الممتاز.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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