شكرا لقرائتكم خبر عن الإجازات ممنوعة فى الطلائع أول أيام رمضان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض البلجيكى لوك إيميل، المدير الفنى لطلائع الجيش، منح لاعبيه راحة أول أيام شهر رمضان غدا الاثنين، وقرر إقامة تدريب الفريق فى العاشرة مساءً.
ويستعد طلائع الجيش لمواجهة بتروجت السبت المقبل بالجولة 32 لمسابقة الدورى العام. وخسر طلائع الجيش من الأهلى بهدفين مقابل هدف فى مباراته الأخيرة بالدورى.
ويحتل الطلائع المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 34 نقطة بعدما لعب 31 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 10 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكهم 38.
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