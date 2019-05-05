شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج الزمالك قبل مواجهة النجم الساحلى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السويسرى كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، عن برنامج الفريق اليوم استعداداً لمواجهة النجم الساحلي والمقرر لها التاسعة مساءً على الملعب الأولمبى بسوسة فى تونس بإياب نصف نهائى البطولة الكونفدرالية.

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وتقرر أن يخوض الفريق مرانا خفيفا فى حديقة الفندق فى الواحدة والنصف ظهرا، على أن يتناول اللاعبون وجبة الغداء فى الثانية والنصف عصرا.

ويلقى المدير الفنى محاضرة فنية على اللاعبين فى السادسة والنصف مساءً بعدها يتحرك الفريق نحو ملعب المباراة فى السابعة مساءً.