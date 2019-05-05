شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن موعد عودة سعد سمير من ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، أن سعد سمير مدافع الفريق يعود إلى القاهرة قادماً من ألمانيا هذا الأسبوع، بعد إنهاء الجزء الأول من برنامجه التأهيلى فى ألمانيا للتعافى من الإصابة بجزع فى الرباط الداخلى والخارجى للركبة، وقطع جزئى فى الرباط الصليبى الخلفى، وكان اللاعب قد تعرض للإصابة فى مباراة صن داونز الجنوب أفريقى فى ذهاب ربع نهائي دورى الأبطال الأفريقى.

وأضاف عبد الحفيظ أن كريم نيدفيد لاعب الفريق سيستمر فى ألمانيا لاستكمال برنامجه العلاجى والتأهيلى، مؤكدًا عودة اللاعب إلى القاهرة الأسبوع المقبل، وأجرى كريم نيدفيد مؤخرًا جراحة غضروف الركبة على يد البروفيسور الألمانى فايلر.