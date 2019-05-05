سوبر كورة يكشف المهاجم المرشح للانضمام إلى الزمالك فى الصيف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث مسئولو الزمالك عن تعزيز خط هجوم الفريق الأبيض بمهاجم أجنبى جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم القوة الضاربة بالموسم الجديد، لحسمه خلال فترة التوقف، على أن يقدم السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق، تقريرًا عن اللاعبين الذين يرشحهم للانضمام للأبيض بالإضافة إلى الراحلين. لمعرفة هوية المهاجم المرشح للانضمام إلى الزمالك.. اضغط هنا Advertisements

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