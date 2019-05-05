كورة ستار مشاهدة مباراة الاهلي والنجوم بث مباشر بدون تقطيع في الدوري المصري

مشاهدة مباراة النجوم والأهلي بث مباشر في منافسات الدورى المصري مساء اليوم 5-5-2019 ، من منافسات الجولة التاسعة والعشرون من البطولة المصرية حيث نتابع رابط يلا شوت فى بث حي مباشر ويمكن مشاهدة مباريات اليوم اون لاين من رابط يلا كورة مباشر لايف هذا ويستضيف ملعب بتروسبورت اللقاء فى مواجهة قوية تجمع الفريقين فى بث مباشر لمباراة النجوم مع الأهلي على موقع كورة اون وصباح مصر لايف في اطار منافسات الدورى المصري الممتاز.

مشاهدة مباراة النجوم والأهلي بث مباشر

حيث يمكن مشاهدة مباراة النجوم مع الأهلي بث مباشر في مواجهات الدور الثانى من بطولة الدورى المصري الممتاز, يلا شوت حيث يسعى كلا من الفريقين الى تحقيق الفوز فى المباراة ونتابع رابط koraon اون لاين بدون تقطيع فى مواجهة شديدة القوة تجمع بين الفريقين يحتل فريق الاهلى الترتيب الثانى من جدول البطولة بعدد 64 نقطة ويتواجد فريق النجوم فى الترتيب الاخير بعدد 25 نقطة.

مباراة النجوم والأهلي بث مباشر

حيث يلتقى كلا من الفريقين فى لقاء متاح فيه كافة الفرص ويسعى كلا منهم فى حسم المباراة لصالحه بث مباشر يلا كورة حيث من المقرر ان تقام مباراة النجوم مع الأهلي ونتابع اللقاء على رابط yalla shoot فى نقل مباشر حى بدون تقطيع حيث ينقل موقع كورة اون وصباح مصر المباراة مساء اليوم لايف في تمام الساعة السابعة مساء بالتوقيت المصرى, وفي تمام الساعة الثامنة مساء بالتوقيت السعودى فى بث مباشر.

موعد مباراة النجوم والأهلي

بطولة الدورى المصري الممتاز

الساعة : 19:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 20:00 مساء بتوقيت السعودية

مباراة النجوم مع الأهلي بث مباشر

مشاهدة مباراة النجوم مع الأهلي

بث مباشر مباراة النجوم مع الأهلي