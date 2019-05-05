جروس يستعين بـ"مترجم سرى" لمراقبة تصريحات رئيس الزمالك

كتب: محمود فؤاد

علم "الوطن سبورت" أن السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، استعان خلال الفترة الأخيرة بمترجم خاص له لترجمة ما يدور في جلسات رئيس الزمالك، وتصريحاته المختلفة.

ووصلت معلومات إلى المدير الفنى للفريق، تفيد بأن المترجم الخاص به، والمعين من قبل مجلس الإدارة، المتواجد مع الجهاز، لا ينقل له كل ما يقال عنه من قبل رئيس القلعة البيضاء، وبالتالى قرر الإستعانة بمترجم سرى حتى يعلم كل ما يتردد خلال هذه الفترة، ومراقبة تصريحات رئيس النادي.

ويلتقي اليوم فريقا النجم...