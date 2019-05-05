كتب: محمود فؤاد
علم "الوطن سبورت" أن السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، استعان خلال الفترة الأخيرة بمترجم خاص له لترجمة ما يدور في جلسات رئيس الزمالك، وتصريحاته المختلفة.
ووصلت معلومات إلى المدير الفنى للفريق، تفيد بأن المترجم الخاص به، والمعين من قبل مجلس الإدارة، المتواجد مع الجهاز، لا ينقل له كل ما يقال عنه من قبل رئيس القلعة البيضاء، وبالتالى قرر الإستعانة بمترجم سرى حتى يعلم كل ما يتردد خلال هذه الفترة، ومراقبة تصريحات رئيس النادي.
ويلتقي اليوم فريقا النجم...
كانت هذه تفاصيل خبر جروس يستعين بـ"مترجم سرى" لمراقبة تصريحات رئيس الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.