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برشلونة يُعلن تفاصيل إصابة ديمبلي دون الكشف عن مدة غيابه

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن نادي الإسباني عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها عثمان ديمبلي لاعب الفريق.


وكان ديمبلي تعرض لإصابة بعد مرور 5 دقائق فقط من بدايتها، بعد سقوطه المفاجئ على أرض الملعب وتم استبداله بزميله الشاب "كولادو".

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وقال بيان البارسا أن ديمبلي يعاني من إصابة في أوتار الركبة في العضلة ذات الرأسين في الساق اليمنى.


ولم يكشف النادي عن مدة غياب النجم الفرنسي مشيراً إلى أن عودته ستعتمد على حسب تعافيه من الإصابة.


وبذلك يتأكد غياب ديمبلي عن مواجهة فريقه أمام برشلونة في إياب نصف نهائي ، الثلاثاء القادم، على ملعب "الأنفيلد".

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