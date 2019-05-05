تهديد بفسخ التعاقد بسبب 100 مليون جنيه.. تفاصيل أزمة الأهلي وبريزنتيشن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أكد مصدر مسؤول لـ"الخليج 365" أن الأزمة الأخيرة بين النادي الأهلي، و"بريزنتيشن" الشركة الراعية للنادي وكرة القدم المصرية، سببها مبلغ يقترب من 100 مليون جنيه.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه الأخير منع شركة "بريزنتيشن سبورت" من دخول مباريات الفريق في الدوري المصري الممتاز، بدءًا من لقاء سموحة.

وقال المصدر الذى رفض الكشف عن اسمه إن الأهلي يحق له الحصول على ما يقرب من 100 مليون جنيه من الشركة الراعية وقام النادي بمخاطبة الشركة أكثر من مرة، وآخر خطاب تضمن السداد خلال شهر وإلا سيتم فسخ التعاقد.

Advertisements

وفسر" المبلغ مقسم إلى 48 مليون جنيه تشمل غرامات التأخير بشأن باقي قيمة القسط الأول والقسط الثاني والثالث بالكامل، الخاصة بحقوق رعاية النادي".

وأضاف المصدر "هناك ما يقرب من 51 مليون جنيه مستحقات لصالح الأهلي تخص حقوق البث الفضائي".

واختتم: "آخر ما حصل عليه الأهلي من الشركة الراعية كان شيكا بمبلغ 20 مليون جنيه في إبريل الماضي".

وأصدر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بيانا جاء فيه "نظرًا لتأخر شركة بريزنتيشن في سداد قيمة الأقساط المستحقة للنادي مقابل عقد حقوق الرعاية والبث التليفزيوني، وعدم استجابة الشركة للخطابات التي سبق أن أرسلها النادي للشركة بشأن سداد تلك المستحقات والغرامات المرتبة عليها، فإن الأهلي مضطر لمنع الشركة من الدخول المباريات المملوكة للنادي في بطولة الدوري العام، بداية من مباراة الأهلي وسموحة، وذلك لحين سداد الشركة لجميع مستحقات النادي المتأخرة عن الفترة الماضية للحقوق الممنوحة للشركة".