أبو ريدة يطلب من طبيب المنتخب متابعة حالة صلاح مع ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

وجه المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف العام على المنتخب، الجهاز الفني بفتح قناة اتصال دائمة مع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي للإطمئنان على حالته.

وكان صلاح تعرض لإصابة قوية في الرأس خلال لقاء ليفربول ونيوكاسل، ليخرج من ملعب المباراة في الدقيقة 70.

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وطلب أبو ريدة من محمد أبو العلا طبيب المنتخب تقديم تقرير عن حالة صلاح من خلال تواصله مع الجهاز الطبي لنادي ليفربول.



ومن المقرر أن يخضع صلاح لأشعة وفحوصات طبية من أجل التأكد من حجم الإصابة ومعرفة فترة الراحة التي يحتاج لها قبل العودة للتدريبات والمباريات.



وسبق ليورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن أكد بعد مواجهة نيوكاسل، أن صلاح تواجد في غرف خلع الملابس بعد خروجه من الملعب، لافتًا إلى أنه بحالة جيدة.