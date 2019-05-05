الحكم التركي شاكير يُدير لقاء ليفربول وبرشلونة بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" عن طاقم حكام مباراة الإياب بين ليفربول الإنجليزي وبرشلونة الإسباني بدوري أبطال أوروبا. ويلتقي ليفربول بنظيره برشلونة في إياب دور نصف نهائي دوري الأبطال، الثلاثاء، على ملعب "أنفيلد". وعيّن "ويفا" الحكم التركي جنيد شاكير حكماً لموقعة الأنفيلد بين الريدز والبلوجرانا. وكان لقاء الذهاب بين برشلونة وليفربول الأربعاء الماضي، انتهى لصالح البارسا بثلاثية نظيفة على ملعب "كامب نو".

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