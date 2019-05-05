آخر تطورات إصابة صلاح.. وفرص لحاقه بمباراة برشلونة وكأس أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء علي جوهر:

يبدو أن محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، اقترب من الغياب عن مواجهة برشلونة في مباراة إياب الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بسبب الإصابة التي لحقت به في لقاء نيوكاسل، أمس السبت.

ويستضيف ليفربول منافسه برشلونة على ملعب أنفيلد بإنجلترا بعد غد الثلاثاء، بعدما خسر في لقاء الذهاب الذي أقيم في كامب نو بثلاثة أهداف نظيفة، مساء الأربعاء الماضي.

وعلم الخليج 365 أن حالة نجم الريدز مستقرة تماماً بعد مرور ما يزيد على 12 ساعة من تعرضه للإصابة، حيث إنه يتذكر تفاصيل ما حدث بشكل دقيق.

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ويعاني صلاح من ارتجاج " إصابة خفيفة في الدماغ" تستلزم الراحة من 48 إلى 72 ساعة مع المراقبة قبل إجراء فحوصات طبية لتحديد حجم الإصابة بشكل دقيق، وهو ما يعني زيادة احتمالية عدم لحاقة بمباراة برشلونة.

وتعرض صلاح لإصابة في الرأس، خلال لقاء ليفربول ونيوكاسل، ما أدى إلى سقوطه أرضًا، قبل أن يخرج من الملعب محمولًا ليحل أوريجي بدلًا منه.

يذكر أن صلاح سجل هدفًا لليفربول خلال المباراة التي انتهت بتفوق فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليستمر في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي حتى الجولة الأخيرة.

وستبدأ منافسات كأس الأمم الأفريقية في 21 يونيو المقبل، وستستمر حتى 19 يوليو 2019.