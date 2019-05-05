صراع الحذاء الذهبي.. ميسي يقترب بعد إيقاف مبابي.. وصلاح يتجاوز رونالدو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

ستلعب الأيام القليلة المقبلة دورًا كبيرًا في تحديد هوية الفائز بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي، الذي يتصدره حاليًا الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة وسط منافسة شرسة على أصحاب المراكز العشرة الأولى.

ويتصدر صاحب الـ31 عامًا قائمة هدافي الدوريات الأوروبية برصيد 34 هدفًا بالليجا في 32 مباراة لعبها الأرجنتيني هذا الموسم، ويأتي خلفه الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان بـ30 هدفًا في "ليج آ".

ويخضع مبابي لعقوبة إيقافه من طرف الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لثلاث مباريات، ليقترب ميسي بشكل هائل من إحراز جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في أوروبا للمرة السادسة في مسيرته الرياضية حتى الآن.

وتأكد غياب مبابي عن صفوف سان جيرمان في مباراتين من المباريات الثلاث المتبقية لفريقه في الدوري الفرنسي هذا الموسم، بعدما نفّذ صاحب الـ20 عامًا عقوبة الإيقاف بدايةً من مباراة الأمس أمام نيس (1-1).

وبالتالي ستكون الفرصة أمام الفرنسي الشاب لتعزيز رصيده من الأهداف قاصرة على مباراة واحدة فقط وهي المباراة أمام ستاد ريمس في المرحلة الأخيرة من المسابقة، وهو ما يمنح ميسي فرصة أكبر في الفوز بالحذاء الذهبي.

وما زال بإمكان ميسي تعزيز رصيده خلال المباراتين المتبقيتين لفريقه في الدوري الإسباني أمام خيتافي وإيبار، رغم أنه قد يحصل على قسط من الراحة في هذه المباريات بعد حسم لقب الليجا والتركيز على دوري الأبطال.

من جانبه، نجح الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول في تعزيز تربعه على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعد زيارة شباك نيوكاسل يونايتد أمس السبت في المباراة التي انتهت بفوز فريقه (3-2)، ليرفع رصيده إلى 22 هدفًا.

وارتقى صلاح إلى المركز الرابع متجاوزًا مجموعة مميزة من اللاعبين على رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي أحرز 21 هدفًا مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي، بجانب الأوروجوياني لويس سواريز والفرنسي كريم بنزيما في الليجا.

ويتبقى لصاحب الـ26 عامًا مباراة وحيدة مع ليفربول في بريميرليج هذا الموسم، حين يستضيف الريدز فريق وولفرهامبتون في ختام منافسات المسابقة، ويبدو أن الإصابة التي تعرض لها النجم المصري لن تؤثر على مشاركته باللقاء.

وكان ميسي حصد جائزة النسخة الماضية للمرة الثانية على التوالي والخامسة في مسيرته، بعدما فاز بها في مواسم (2009-10)، (2011-12)، (2012-13)، (2016-17) والموسم الماضي (2017-18).

ويعد البرغوث الأرجنتيني أكثر لاعب فوزًا بالجائزة (5 مرات)، متجاوزًا البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، الذي فاز بها أربع مرات: (2007-08)، (2010-11)، (2013-14) و(2014-15).

ويتنافس على الحذاء الذهبي لهداف الدوريات الأوروبية كافة اللاعبين في مختلف دوريات القارة العجوز، غير أن لكل بطولة معامل نقاط مختلف حسب قوتها، ويحصل على الجائزة اللاعب صاحب أعلى عدد من النقاط.

ويحصل كل هدف للاعبي الدوري الخمس الكبرى (انجلترا، إسبانيا، إيطاليا، ألمانيا وفرنسا) على نقطتين، فيما تحصل دوريات أخرى على 1.5 نقطة عن كل هدف، أما الدوريات الأقل فتحصل على نقطة واحدة.

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ترتيب هدافي الدوريات الأوروبية 2018-19 حتى الآن:

1- الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة): 64 نقطة (32 هدفًا) - يتبقى له مباراتين.

2- الفرنسي كيليان مبابي (باريس): 60 نقطة (30 هدفًا) - يبتقى له مباراة واحدة.

3- الإيطالي فابيو كوالياريلا (سامبدوريا): 46 نقطة (23 هدفًا) - يتبقى له 4 مباريات.

4- المصري محمد صلاح (ليفربول): 44 نقطة (22 هدفًا) - يتبقى له مباراة واحدة.

4- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ): 44 نقطة (22 هدفًا) - يتبقى له مباراتين.

6- السنغالي مباي دياني (جالطة سراي): 42 نقطة (28 هدفًا) - يتبقى له 4 مباريات.

6- الهولندي لوك دي يونج (آيندهوفن): 42 نقطة (28 هدفًا) - يتبقى له مباراتين.

6- البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) - 42 نقطة (21 هدفًا) - يتبقى له 3 مباريات.

6- الأوروجوياني لويس سواريز (برشلونة) - 42 نقطة (21 هدفًا) - يتبقى له مباراتين.

6- البولندي كريستوف بيونتيك (ميلان) - 42 نقطة (21 هدفًا) - يتبقى له 4 مباريات.

6- الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد) - 42 نقطة (21 هدفًا) - يتبقى له 3 مباريات.

6- الكولومبي دوفان زاباتا (أتلانتا) - 42 نقطة (21 هدفًا) - يتبقى له 3 مباريات.