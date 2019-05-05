بعد 12 عاماً.. بايرن ميونخ يُعلن عن رحيل ريبيري رسمياً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، عن رحيل النجم الفرنسي فرانك ريبيري لاعب الفريق عن النادي بنهاية الموسم الجاري.



وقال بيان النادي البافاري أن ريبيري لن يجدد عقده مع الفريق وسيرحل في الصيف عقب انتهاء الموسم.



وسيرافق ريبيري زميله الهولندي آريين روبن لاعب الفريق، الذي أعلن الفريق عن رحيله أيضاً بنهاية الموسم.



وقال ريبيري في تصريحات للموقع الرسمي للنادي البافاري: "عندما جئت إلى بافاريا، أصبح الحلم حقيقة، الوداع لن يكون سهلاً، لكن يجب ألا ننسى أبدًا ما حققناه معًا، لقد فزنا بـ20 بطولة تقريباً.

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وتحدث كارل هاينز رومينجيه رئيس بايرن ميونخ عن رحيل الثنائي روبن وريبيري: "ريبيري وروبن لاعبان رائعان، بايرن لديه الكثير لتوجيه الشكر لهما وسيمنحهما وداعًا عاطفيًا عظيمًا، لقد ساعدوا في تشكيل أنجح عقد في بايرن ميونيخ مع كرة قدم رائعة".



وأشار النادي إلى أنه سيكون هناك مباراة وداعية للاعبين في عام 2020.



يذكر أن ريبيري انضم لبايرن ميونخ عام 2007 قادماً من مارسيليا، وشارك في 422 مباراة، سجل خلالهم 123 هدفاً وساهم في 183 آخرين.



وحقق النجم الفرنسي العديد من البطولات مع الفريق البافاري أبرزها دوري أبطال أوروبا، 8 بطولات في الدوري الألماني، و5 بطولات كأس ألمانيا، وكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي، و5 بطولات كأس السوبر الألماني.