تقرير.. 4 سيناريوهات تؤهل الزمالك لنهائي الكونفيدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يخوض الزمالك مواجهة صعبة مساء اليوم، الأحد، ضيفًا على النجم الساحلي التونسي، في إطار مباريات الإياب من الدور قبل النهائي لكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

الزمالك نجح في الفوز ذهابًا على النجم بهدف نظيف في مصر الأسبوع الماضي، حيث يبحث ممثل الفراعنة عن طريق للعودة سالمًا من تونس من أجل الوصول إلى النهائي.

ونستعرض في التقرير التالي 4 سيناريوهات تؤهل الزمالك للنهائي:

1- الخسارة -1:

إذ نجح الزمالك في تسجيل هدف أو أكثر سيكفيه الخسارة بفارق هدف وحيد -(2-1) أو (3-2) إلى آخره- من أجل حجز بطاقة التأهل إلى نهائي الكونفيدرالية لأول مرة في تاريخه.

2- التعادل يكفي:

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يكفي الزمالك العودة من تونس بتعادل سلبي أو إيجابي بأي نتيجة من أجل العبور إلى المباراة النهائية، خاصةً بعدما نجح الفريق الأبيض في حسم لقاء الذهاب لصالحه (1-0).

3- ركلات ترجيح:

قد يلجأ الزمالك إلى ركلات الترجيح مباشرةً من أجل حجز بطاقة التأهل إلى نهائي الكونفدرالية، وهو ما يتحقق في حالة واحدة فقط وهي نهاية المباراة بفوز النجم الساحلي بنتيجة (1-0).

4- تكرار الفوز:

بالتأكيد إذا نجح الزمالك في تكرار فوزه على النجم الساحلي في سوسة سيضمن التأهل إلى المباراة النهائية، لكن لم يسبق للأبيض تحقيق الفوز ذهابًا وإيابًا أمام الفريق التونسي.

سيناريو وحيد للخروج:

بعيدًا عن ركلات الترجيح، سيودع الزمالك البطولة القارية في حالة واحدة فقط، وهي الخسارة بفارق هدفين أو أكثر أمام النجم الساحلي، مع العلم أن الفريق الأبيض حافظ على نظافة شباكه في آخر ست مباريات.