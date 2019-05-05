روبرتسون: علينا أن نفخر بما قدمناه.. وشعرت بـ"الضيق" بعد إصابة صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد أندي روبرتسون، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، أن لاعبي الريدز عليهم أن يفخروا بما قدموه هذا الموسم حتى إذا تُوج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي.

ليفربول تمكن من الفوز على نيو كاسل يونايتد في مباراة الجولة الـ37 من بطولة الدوري، بعد التعادل 2-2، ومع نزول ديفوك أوريجي قاد الريدز إلى قمة جدول الدوري برصيد 94 نقطة.

وخلال تصريحات للموقع الرسمي لليفربول قال روبرتسون: "كم مرة اعتقد البعض أننا سنخسر، وتمكنا من العودة والفوز".

وأضاف لاعب ليفربول: "نحن فقط نواصل العودة ونواصل تسجيل الأهداف، لكن إذا لم نفعل ذلك يوم الأحد المقبل وتُوج سيتي بلقب الدوري، فعلينا أن نفخر بما فعلناه جميعًا".

وتابع: "لقد قمنا بكل ما نستطيع، هؤلاء اللاعبين لا يعرفون متى يستسلمون، ولهذا السبب تحدث هذه الأشياء".

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وعن إصابة محمد صلاح وخروجه من المباراة قال: "شعرت بالضيق من أجله، نظرت إلى الوقت بعدها، واعتقدت أنه مازال أمامنا فرصة، كم مرة قلت إن هذا الفريق كان لا يصدق هذا الموسم؟".

وواصل: "إذا فشلنا في هذا الموسم فسنعود الموسم المقبل، نحتاج فقط إلى الاستمرار والمواصلة".

وعن مباراة مانشيستر سيتي مع ليستر سيتي غدًا الاثنين قال: "لا أعرف إذا كنت سأشاهدها أم لا".

وأكمل: "ليستر سيتي فريق جيد، لكن مانشستر سيتي لا يصدق، فقد كان أمامهم ثمانية أيام للتعافي من جدول ثقيل، لذلك نحن نتوقع أن يبدأ سيتي في بداية جيدة لذلك نأمل أن يتمكن ليستر من الاستمرار".

جدير بالذكر أن تعثر مانشستر سيتي أمام ليستر سيقرب ليفربول من لقب الدوري الإنجليزي خاصة أنه يتبقى جولة واحدة فقط على نهاية منافسات البطولة.