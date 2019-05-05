بعد إصابته أمام نيوكاسل.. صلاح يثير القلق في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أثارت إصابة جناح نادي ليفربول الإنجليزي موجه من القلق الشديد في العاصمة المصرية القاهرة سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي.

وكان محمد صلاح قد أصيب أثناء مشاركته مع ليفربول أمام نيوكاسل في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول 3 / 2 بعد اصطدامه مع حارس مرمى نيوكاسل.

وطغت حالة من الغضب والحزن في أوساط الشارع المصري خاصة أن مباريات ليفربول تحظي بمتابعة كبيرة في المقاهي والمطاعم المصرية بجانب ردود الأفعال الكبيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك وتويتر.

وأجري الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة المصري اتصالا هاتفيا بوالد اللاعب محمد صلاح للاطمئنان على نجم مصر المحترف في نادى ليفربول الإنجليزي، وقال وزير الرياضة في تصريحات صحفية إن محمد صلاح قيمة كروية واجتماعية كبيرة على المستوى العالمي ولابد من الحفاظ عليه متمنيا سلامته من تلك الإصابة.

فيما كلف إتحاد الكرة المصري الدكتور محمد أبوالعلا طبيب منتخب الفراعنة بالإطمئنان على اللاعب، حيث قال في تصريحات صحفية أنه تواصل مع نظيره في ليفربول وينتظر الرد النهائي على تطورات الحالة الصحية للاعب خاصة وأن التعلميات واضحة من رئيس إتحاد الكرة المصري بمتابعة الأمر عن قرب للتأكد من سلامته ومتابعة تطورات الحالة بشكل دورى.

وأكد إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر إنه ينتظر رد محمد صلاح وطبيب ناديه على استفسار الجهاز الإداري للفراعنة عن إصابة اللاعب.

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وقال لهيطة في تصريحات تلفزيونية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد "انتظر رد محمد صلاح وطبيب ليفربول، لكن وسائل الإعلام الإنجليزية أكدت أن إصابة اللاعب بسيطة".

وأضاف: "قد يكون صلاح أصيب بارتجاج بسيط في المخ وأنه بكى بعد إصابته لخوفه على نفسه لا سيما وأن منتخب مصر مقبل على كأس أمم إفريقيا".

فيما قال رمضان صبحي لاعب وسط هيدرسفيلد الإنجليزي المعار للأهلي المصري عبر تويتر "ألف سلامة يا صلاح".

وأضاف نجم الأهلي السابق وائل جمعه عبر تويتر:«ألف سلامه عليك يا صلاح ....إن شاء الله بسيطة الاصابة وتكون بخير وعافية يا بطل».

وقال أيمن يونس نجم الزمالك المصري السابق عبر تويتر :«‏قلقانين على صلاح .. بس خير بإذن الله... ليفربول يفوز والبرق (صلاح) يصعق نيو كاسل القوي جدا بالهدف الثاني الجميل بتحرك ساحر وذكي ولمسه رهيبة.. فوز مهم لكن إصابة صلاح وجعت قلبنا.. خير".

فيما وجه أحمد حمودي لاعب وسط فريق الأهلي المصري رسالة إلى محمد صلاح عبر صفحته بتويتر قال فيها:«ألف سلامة عليك يا عالمي إن شاء الله بسيطة دموعك غالية علينا».

فيما قال محمد أبوتريكة نجم الأهلي السابق في تصريحات تليفزيونية:« الإصابة ليست خطيرة وهو لم يذهب إلى أي مستشفى وأعتقد أنه سيكون جاهزا للمشاركة في مواجهة برشلونة المقبلة بدوري الأبطال".