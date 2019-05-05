بالفيديو والصور.. تحرش بمقاتلة يتسبب في مصائب

تعرضت مقاتلة الفنون القتالية المختلطة “البرازيلية جويس فييرا” للتحرش على شاطئ، حيث قام رجل بفعل حركات مشينة وعلى الفور توجهت البطلة إليه ولقنته درسا لن ينساه. ولم تكتفي جوس المقاتلة بضرب الرجل بشكل مبرح بل أنها توي التوجه إلى القضاء لأخذ حقها قانونيا. قامت البرازيلية بنشر عدة فيديوهات لها على مواقع التواصل الإجتماعي توضح فيها التدريبات العنيقة التي تقوم بها يوميا. إليكم الفيديو: صورة للمقاتلة:

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