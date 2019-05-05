برشلونة يتحدث عن امكانية ضم صلاح

تحدث نائب رئيس برشلونة “جوردي ميستري” عن التقارير التي تربط النادي بضم محمد صلاح وبول بوغبا. وقال ميستري:” الجميع يحبون بوجبا، ولكن ليس كل لاعب نحبه يستطيع المجيء إلى برشلونة”. وأضاف: “أنا أحب بوجبا كثيرًا، لا يمكنك التشكيك في قدرات بوجبا، ويمكن قول نفس الشيء عن محمد صلاح وهازارد، هم لاعبون من طراز عالمي”. وختمحديثه: “إلى برشلونة، ما يتعين علينا القيام به هو التأكد من أن الذين يتواجدون معنا في الوقت الحالي سعداء للغاية”.

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