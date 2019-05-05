منتخب مصر بذكريات 2006 يفوز على كوت ديفوار بنهائي محاكاة إفريقيا

حقق منتخب مصر لقب بطولة محاكاة إفريقيا بعد تغلبها على منتخب كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/3، خلال المباراة النهائية التي جمعت بينهما في نموذج محاكاة بطولة إفريقيا، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، خلال الفترة من 27 أبريل حتى 4 مايو 2019، على ملاعب مركز شباب الجزيرة، بمشاركة 23 جالية أفريقية تمثل 23 منتخبا أفريقيا من الدول المتأهلة لبطولة الأمم الأفريقية 2019.
يضم منتخب مصر بقيادة المدير الفني ماهر حمزة والمدرب العام أحمد نحلة كل من جمال عبدالناصرفي حراسة المرمى ونادر رشاد ومحمود تامر وأحمد إسماعيل وعبدالرحمن سيد ويوسف محسن ومصطفى هشام "تيكا" وزهران ووليد ماهر ونادر عبدالباقي وخالد عامر وميدو هشام وأسامة حافظ، أمير علي.
صعد منتخب مصر كأول المجموعة الأولي والتي ضمت منتخبات (أوغندا، زيمبابوي، الكونغو) ليصطدم بمنتخب ناميبيا صاحب المركز الثالث في المجموعة الرابعة في مباراة دور الـ 16 ويتغلب عليه بنتيجة 4/0، وفي دور الـ 8 يلتقي بمنتخب جنوب
بينماصعد منتخب كوت ديفوار كأول المجموعة الرابعة والتي ضمت منتخبات (جنوب افريقيا، المغرب، ناميبيا)، ليلتقي بمنتخب أوغندا ثاني المجموعة الأولي ضمن مباريات دور الـ 16 ويتغلب عليه بنتيجة 4/1، ثم يصطدم بمنتخب غانا في دور الـ 8 ويتغلب عليه بنتيجة 5/2، ثم يفوز على منتخب نيجيريا في قبل النهائي بنتيجة 2/1.
تجدر الإشارة إلي أن منتخب نيجيريا حصد برونزية نموذج محاكاة افريقيا بعد تغلبه علي منتخب مالي بركلات الجزاء الترجيحية والذي حصد المركز الرابع بنموذج المحاكاة.
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