هاني أبو ريدة يتابع حالة محمد صلاح نجم ليفربول

وجه المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف العام على المنتخب الوطني الجهاز الفني للفريق، بفتح قناة اتصال دائمة مع نجم المنتخب ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، للوقوف على حالتهوطمأنة محبيه من جماهير الكرة المصرية، وضرورة مدة بالدعم المعنوي المطلوب في هذه المرحلة الحساسة من الموسم الكروي، كما طلب من د. محمد أبو
جاء ذلك بعد الاطمئنان على حالة نجم مصر مساء، أمس الأربعاء، وقدرته على مواصلة موسمه المتميز، بعد أن خرج مصابا خلال مباراة ناديه أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي.
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