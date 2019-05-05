فيفا يرفض شكوى المصري بعدم اللعب على ملعبه

رفض الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" الشكوى التي تقدمت بها إدارة النادي المصري البورسعيدي والتي يتضرر فيها من عدم إقامة المباريات المحلية على ملعبه ببورسعيد. المحلية على ملعبه ببورسعيد. وأن الاتحادين المصري والإفريقي لكرة القدم، هما وحدهما المسئولان عن النظر في تلك الشكوى، وتلقت الإدارة خطابا رسميا موقعا من أندريه يانسن نائب رئيس لجنة الانضباط بالفيفا يخطرها فيه بعدم إختصاصه بالفصل في شكواه المقدمة للفيفا بتاريخ 29 نوفمبر الماضي.

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