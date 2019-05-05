وزير الرياضة يهنئ رئيس الزمالك ببطولة دوري السلة

هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على فوز فريق السلة بالنادي ببطولة دوري سوبر السلة. فريق السلة بالنادي ببطولة دوري سوبر السلة. وكان فريق السلة فاز على الجزيرة في المباراة النهائية الفاصلة على لقب الدوري بنتيجة 87 - 66 مساء، أمس السبت، ليتوج باللقب.

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