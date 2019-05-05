تعرف على برنامج الزمالك قبل مواجهة النجم الساحلي

أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك كريستيان جروس عن برنامج الفريق اليوم استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي والمقرر لها التاسعة مساءً على الملعب الأوليمبي بسوسة في تونس بإيابنصف نهائي بطولة الكونفيدرالية.
ومن المنتظر أن يخوض الفريق مرانا خفيفا في حديقة الفندق في الواحدة والنصف ظهرًا على أن يتناول اللاعبون وجبة الغذاء
ويلقي المدير الفني محاضرة فنية على اللاعبين في السادسة والنصف مساءً بعدها يتحرك الفريق نحو ملعب المباراة في السابعة مساء.
وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في الإسكندرية قد انتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد، سجله محمود عبدالمنعم كهربا.
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