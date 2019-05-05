قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الأحد، إسناد مهمة تحكيم موقعة ليفربول الإنجليزي أمام ضيفه برشلونة الإسباني، بعد غد الثلاثاء، على ملعبأنفيلد معقل الليفر، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، للحكم الدولي التركي "كونيت
وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب كامب نو معقل البرسا، الأربعاء الماضي، قد انتهت بفوز برشلونة بثلاثية نظيفة، وهو ما يصعب مهمة ليفربول بقيادة "محمد صلاح" ورفاقه في لقاء العودة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاكير حكمًا لموقعة ليفربول وبرشلونة بدوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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