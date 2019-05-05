اخبار الرياضه

شاكير حكمًا لموقعة ليفربول وبرشلونة بدوري الأبطال

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الأحد، إسناد مهمة تحكيم موقعة الإنجليزي أمام ضيفه الإسباني، بعد غد الثلاثاء، على ملعب

أنفيلد معقل الليفر، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة ، للحكم الدولي التركي "كونيت
ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
شاكير".

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب كامب نو معقل البرسا، الأربعاء الماضي، قد انتهت بفوز برشلونة بثلاثية نظيفة، وهو ما يصعب مهمة ليفربول بقيادة "محمد صلاح" ورفاقه في لقاء العودة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاكير حكمًا لموقعة ليفربول وبرشلونة بدوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا