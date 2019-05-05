شاكير حكمًا لموقعة ليفربول وبرشلونة بدوري الأبطال

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الأحد، إسناد مهمة تحكيم موقعة ليفربول الإنجليزي أمام ضيفه برشلونة الإسباني، بعد غد الثلاثاء، على ملعب

أنفيلد معقل الليفر، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا ، للحكم الدولي التركي "كونيتشاكير".

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب كامب نو معقل البرسا، الأربعاء الماضي، قد انتهت بفوز برشلونة بثلاثية نظيفة، وهو ما يصعب مهمة ليفربول بقيادة "محمد صلاح" ورفاقه في لقاء العودة.