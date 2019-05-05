موعد مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري والقنوات الناقلة

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي مساء اليوم الأحد نظيره الاتحاد السكندري، على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر ضمن منافسات دور الـ8 ببطولة كأس مصر.
ويتطلع الإسماعيلي لمصالحة جماهيرة على حساب الفريق السكندري، بعد سلسلة متتالية مننزيف النقاط بالدوري مما أدى إلى غضب جماهيره ويسعى الفريق في الفوز والتأهل للدور المقبل، على جانب آخر يواجه الاتحاد نظيره الدراويش وهو في أفضل حالاته ويرغب في
موعد مباراة الإسماعيلي والاتحاد
تنطلق مباراة الإسماعيلي والاتحاد في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة،
والساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،
والساعة السابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.
القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي والاتحاد
تذاع مباراة الإسماعيلي والاتحاد بشكل حصري عبر قناة أون سبورت المصرية، بتعليق طارق الأدور.
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