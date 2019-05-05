التشكيل المتوقع للأهلي أمام النجوم

استقر مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل الفريق لمواجهة النجوم، المقرر لها السابعة مساء، اليوم الأحد، على ستاد بتروسبورت في الدوري العام.

وبات من المنتظر أن يبدأ الأهلي مباراة اليوم

بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - على معلول.

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خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - حسين الشحات -

صالح جمعة.

خط الهجوم: رمضان صبحي - وليد أزارو.

ويتصدر الأهلي قمة الدوري برصيد 64 نقطة متساويا مع بيراميدز بنفس الرصيد من النقاط، حيث فاز الأهلي في آخر مباراة له بالدوري مساء، الأربعاء الماضي، على نظيره طلائع الجيش 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد المكس بالإسكندرية.