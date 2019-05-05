استقر مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل الفريق لمواجهة النجوم، المقرر لها السابعة مساء، اليوم الأحد، على ستاد بتروسبورت في الدوري العام.
وبات من المنتظر أن يبدأ الأهلي مباراة اليومبالتشكيل الآتي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أحمد فتحي - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - على معلول.
خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - حسين الشحات -
خط الهجوم: رمضان صبحي - وليد أزارو.
ويتصدر الأهلي قمة الدوري برصيد 64 نقطة متساويا مع بيراميدز بنفس الرصيد من النقاط، حيث فاز الأهلي في آخر مباراة له بالدوري مساء، الأربعاء الماضي، على نظيره طلائع الجيش 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد المكس بالإسكندرية.
كانت هذه تفاصيل خبر التشكيل المتوقع للأهلي أمام النجوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.