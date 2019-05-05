منتخب مصر يكشف تطورات إصابة محمد صلاح مع ليفربول

كشف مصدر مسئول بمنتخب مصر عن آخر تطورات إصابة محمد صلاح، نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي، التي تعرض لها أمام فريق نيوكاسل أمس بالدوري. لها أمام فريق نيوكاسل أمس بالدوري. قال المصدر، إن صلاح بحالة جيدة وإصابته لن تمنعه من المشاركة مع منتخب مصر في إمم أفريقيا، مشيرًا إلى أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية لمزيد من الاطمئنان على حالته.

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