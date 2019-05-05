رياضة | ليفربول لا يقهر برشلونة في قلعة الآنفيلد (أرقام)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول لا يقهر برشلونة في قلعة الآنفيلد (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتطلع نادي ليفربول الإنجليزي لتحقيق الريمونتادا أمام برشلونة الإسباني مساء الثلاثاء المقبل بعد الخسارة بثلاثية نظيفة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتصطدم أحلام ليفربول بعقدة ملعب آنفيلد أمام برشلونة فتاريخيًا لم يحقق نتائج كبيرة على ملعبه فتعادل 1-1 في إياب نصف نهائي كأس الاتحاد الأوروبي موسم (1975ـ 1976) وخسر بدور المجموعات لموسم 20002 بنتيجة 3-1 وعاد للهزيمة في 2007 بهدف نظيف أي أنه خلال 3 مباريات بأنفيلد لم يفز ليفربول على البرسا.

ويخشى ليفربول من استمرار النتائج السلبية في ملعبه أمام برشلونة مما يحرمه من الفوز بثلاثية نظيفة واللجوء إلى ركلات الترجيح على أقصى تقدير.