رياضة | سيلسين: شارة قيادة برشلونة شرف للجميع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيلسين: شارة قيادة برشلونة شرف للجميع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتدي الهولندي جاسبر سيلسين حارس مرمي فريق برشلونة الإسباني شارة قيادة الفريق يوم امس خلال لقاء سيلتا فيجو بالجولة السادسة والثلاثين من الدوري.

وخسر برشلونة يوم امس من سيلتا فيجو بهدفين دون رد وسط مفاجأة كبيرة لجماهير برشلونة، ولكن كانت هناك مبررات بخوض الفريق المباراة بالبدلاء.

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ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو، أن سيلسين حارس برشلونة احتفل بارتداء شارة قيادة الفريق عن طريق رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي بالإنستجرام.

وكتب سيلسين في رسالته: مشاعر مختلطة حول مباراة الامس لم تكن المباراة التي أردنا أن نجعلها ، لكن كان شرف لي أن أكون قائد الفريق.

واشارت الصحيفة إلى أن تشكيلة برشلونة يوم امس لم تشهد تواجد الرباعي ميسي وبوسكيتس وبيكيه وسيرجي روبرتو لذلك حصل سيلسين على شارة القيادة.